2019-07-07T18:42:03+03:00
Политика

Экстренное заявление УНМ ДНР: ВСУ открыли прицельный огонь по журналистам российского телеканала «Звезда» на юге Республики

За последние две недели это уже третий случай покушения на жизнь представителей СМИ украинской стороной
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные открыли огонь по российским журналистам на юге Республики. Фото: Минобороны Украины/ФейсбукУкраинские военные открыли огонь по российским журналистам на юге Республики. Фото: Минобороны Украины/Фейсбук
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ВСУ не оставляют попыток вооруженных провокаций вдоль линии боевого соприкосновения, совершая обстрелы городов и сел Республики.

- Так, сегодня днем украинские каратели из 36-й бригады с применением минометов, обстреляли съемочные группы российского телеканала «Звезда» и корреспондентов пресс-службы Народной милиции, которые снимали репортаж об обстреле Свято-Спиридоновского храма в Коминтерново. Украинские преступники целенаправленно отрыли огонь по съемочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

При этом он добавил, что террористов из 36-й бригады под руководством Гнатова не остановило от совершения теракта даже тот факт, что сегодня православные всего мира отмечают великий христианский праздник «Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна».

- Мы отмечаем, что за последние две недели это уже третий случай покушения со стороны украинских бандформирований на жизнь представителей средств массовой информации. В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям мисси ОБСЕ и ООН, зафиксировать очередной факт вооруженной агрессии со стороны боевиков 36-й бригады в отношении мирных жителей, - сказал Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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