Сборная ДНР по дзюдо вернулась из Абхазии с медалями и новым стимулом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-07T16:14:59+03:00

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Сборная Донецкой Народной Республики по дзюдо вернулась с Международных соревнований «Кубок Абхазии», проходивших в Новом Афоне.

- На соревнованиях у наших спортсменов были достойные соперники из России, Южной Осетии, Казахстана и, конечно же, Абхазии. То, что наши спортсмены завоевали одну золотую и пять бронзовых медалей, говорит о достаточно приличном результате выступления нашей сборной, - отметил временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Республики Виктор Орехов.

Своими впечатлениями поделились победитель и призер соревнований.

- Выехали на соревнования 25 июня. Дорога была очень тяжелой, ехали сутки. Все три встречи со своими соперниками для меня оказались победными, - рассказал обладатель золотой медали Марк Мирошниченко.

- Моими соперниками на соревнованиях были спортсмены из России и Ингушетии. Схватки были сложные, соперники очень достойные. Рад, что мне выпала такая возможность принять участие в Международном турнире, - сказал бронзовый призер Александр Берлизов.

ИСТОЧНИК KP.RU