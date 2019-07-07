ВСУ корректировали огонь по храму в Коминтерново с помощью беспилотника
Украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм в Коминтерново на юге Республики, при попадании боеприпаса сгорели перекрытия крыши и подсобка. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДРН Даниил Безсонов.
- Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ, а также Русской православной церкви зафиксировать очередной факт вооруженной провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения и потребовать от официального Киева сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты, отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки, - сказал Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU