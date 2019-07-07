СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-07T14:47:34+03:00

Даниил Безсонов: «ВСУ корректировали огонь по храму в Коминтерново с помощью беспилотника». Фото: news-front.info

Народная милиция обратилась к ОБСЕ и Русской православной церкви с просьбой зафиксировать факт обстрела Свято-Спиридоновского храма

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Украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм в Коминтерново на юге Республики, при попадании боеприпаса сгорели перекрытия крыши и подсобка. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДРН Даниил Безсонов.

- Обращаемся к международным организациям, в том числе к представителям СММ ОБСЕ, а также Русской православной церкви зафиксировать очередной факт вооруженной провокации с украинской стороны в отношении объектов богослужения и потребовать от официального Киева сурово наказать виновного командира 36-й бригады морской пехоты, отдавшего приказ на целенаправленное совершение террористической атаки, - сказал Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU