2019-07-07T13:07:43+03:00
Политика

ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ОБСЕ не первый раз попадают под обстрел ВСУ. Фото: dnr-live.ruОБСЕ не первый раз попадают под обстрел ВСУ. Фото: dnr-live.ru
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ВСУ заминировали автодорогу на участке разведения сил и средств у Золотого. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой зафиксирован очередной факт установки мин военнослужащими 54-й бригады ВСУ на автомобильной дороге вблизи Золотое-4, которая находится в районе участка разведения сил, - рассказал он.

Филипоненко добавил, что в целях препятствования работе наблюдателей ОБСЕ украинские военнослужащие по приказу командующего «Операцией оккупационных сил» («ООС») Александра Сырского вновь обстреляли из стрелкового оружия патруль миссии, работавший в районе Золотого-5.

- Призываем руководство миссии ОБСЕ не оставить этот вопиющий случай без внимания и призвать командование «ООС» прекратить обстрелы как городов и сел Республики, так и представителей международных организаций, - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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