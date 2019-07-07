ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ
ВСУ заминировали автодорогу на участке разведения сил и средств у Золотого. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Нашей разведкой зафиксирован очередной факт установки мин военнослужащими 54-й бригады ВСУ на автомобильной дороге вблизи Золотое-4, которая находится в районе участка разведения сил, - рассказал он.
Филипоненко добавил, что в целях препятствования работе наблюдателей ОБСЕ украинские военнослужащие по приказу командующего «Операцией оккупационных сил» («ООС») Александра Сырского вновь обстреляли из стрелкового оружия патруль миссии, работавший в районе Золотого-5.
- Призываем руководство миссии ОБСЕ не оставить этот вопиющий случай без внимания и призвать командование «ООС» прекратить обстрелы как городов и сел Республики, так и представителей международных организаций, - заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU