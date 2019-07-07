2019-07-07T11:56:54+03:00
Происшествия

В водоемах ДНР за сутки утонул один человек

Тем временем, сотрудники МЧС спасли перевернувшегося байдарочника
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Купаться можно не на всех водоемах. Фото: администрация города ДонецкаКупаться можно не на всех водоемах. Фото: администрация города Донецка
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31-летний мужчина в Енакиево утонул в водоеме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 6 июля спасатели Енакиево в поселке Веровка при помощи надувной лодки извлекли на берег водоема «Котлован № 3» тело мужчины 1988 года рождения, – рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

В тот же день сотрудники МЧС спасли мужчину 1983 года рождения, который опрокинулся в воду на байдарке. Инцидент произошел на Кальмиусском водохранилище в центре Донецка.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах:

- Не плавайте в состоянии опьянения, не ныряйте в необследованных, необорудованных для этой цели местах на водоемах.

- Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте силы на обратный путь.

- Не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание судорог.

- Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.

- Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водоемах, не оставляйте детей без присмотра взрослых!

ИСТОЧНИК KP.RU

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