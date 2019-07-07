В водоемах ДНР за сутки утонул один человек
31-летний мужчина в Енакиево утонул в водоеме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- 6 июля спасатели Енакиево в поселке Веровка при помощи надувной лодки извлекли на берег водоема «Котлован № 3» тело мужчины 1988 года рождения, – рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.
В тот же день сотрудники МЧС спасли мужчину 1983 года рождения, который опрокинулся в воду на байдарке. Инцидент произошел на Кальмиусском водохранилище в центре Донецка.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах:
- Не плавайте в состоянии опьянения, не ныряйте в необследованных, необорудованных для этой цели местах на водоемах.
- Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте силы на обратный путь.
- Не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание судорог.
- Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
- Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водоемах, не оставляйте детей без присмотра взрослых!
ИСТОЧНИК KP.RU