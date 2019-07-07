Где узнать о принятом решении подавшим заявления о получении российского гражданства

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-07T10:55:18+03:00

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- Граждане, подавшие заявления о получении гражданства Российской Федерации, могут получить информацию о принятии в отношении себя положительного решения в Управлении миграционной службы УМС МВД ЛНР, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) правоохранительного ведомства.

Обращаться необходимо по телефонам: +38(072)-157-77-90, +38(066)-185-33-72.

14 июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

ИСТОЧНИК KP.RU