Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории Республики больше 200 снарядов и мин
ВСУ за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 226 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- Под огнем украинских силовиков оказались Донецкий аэропорт, поселок шахты «Трудовская», Ясиноватая, горловские поселки Зайцево, шахты имени Гагарина, села Коминетрново, Октябрь, Саханка и Сосновское, - сказал Якубов.
ВСУ применяли гаубицы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120- и 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
С 5 на 6 июля ВСУ выпустили по территории Республики 460 снарядов и мин. В районе КПП «Майорск» была ранена мирная жительница.
ИСТОЧНИК KP.RU