2019-07-07T10:06:25+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории Республики больше 200 снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ за сутки выпустили по Республике больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.infoВСУ за сутки выпустили по Республике больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

ВСУ за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 226 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Под огнем украинских силовиков оказались Донецкий аэропорт, поселок шахты «Трудовская», Ясиноватая, горловские поселки Зайцево, шахты имени Гагарина, села Коминетрново, Октябрь, Саханка и Сосновское, - сказал Якубов.

ВСУ применяли гаубицы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120- и 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

С 5 на 6 июля ВСУ выпустили по территории Республики 460 снарядов и мин. В районе КПП «Майорск» была ранена мирная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ
В водоемах ДНР за сутки утонул один человек
Где узнать о принятом решении подавшим заявления о получении российского гражданства
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ за сутки дважды обстреляли Горловку
Зеленский с президентом Евросовета приедут в Донбасс
В Донецке прошла премьера документального фильма о страйкболе «Сутки на броне»
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
ВСУ обстреляли поселок Голубовское, повреждены четыре дома. Мать и двое детей чудом не пострадали
В Макеевке отпраздновали Ивана Купала
Безсонов назвал фамилию комбрига, отдавшего приказ стрелять по храму в Коминтерново
В Донбассе саперы ВСУ подорвались на собственных минах
В Донецке выступит российская органистка Лия Якушева
На КПВВ Майорск ранена женщина
В заброшенном доме Ясиноватой нашли двух детей
Обстрелы ДНР: по Республике выпущено 460 боеприпасов, зафиксировано попадание в церковь в Коминтерново
С начала июля откроются новые автобусные маршруты между ДНР и Россией
За прошедшую неделю народная милиция ДНР потеряла десять защитников Донбасса
В ДНР продлили срок регистрации огнестрельного оружия
Обстрелы ЛНР: За минувшие сутки киевские силовики семь раз обстреляли территорию Республики