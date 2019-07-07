Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории Республики больше 200 снарядов и мин

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-07T10:06:25+03:00

ВСУ за сутки выпустили по Республике больше 200 снарядов и мин. Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 226 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Под огнем украинских силовиков оказались Донецкий аэропорт, поселок шахты «Трудовская», Ясиноватая, горловские поселки Зайцево, шахты имени Гагарина, села Коминетрново, Октябрь, Саханка и Сосновское, - сказал Якубов.

ВСУ применяли гаубицы калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120- и 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

С 5 на 6 июля ВСУ выпустили по территории Республики 460 снарядов и мин. В районе КПП «Майорск» была ранена мирная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU