Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-07T10:07:10+03:00

ВСУ в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, поселка Голубовское, сел Логвиново и Лозовое, - сообщили в СЦКК. - Огонь велся из 120- и 82-милиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики семь раз за сутки нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, сел Смелое, Желобок и Логвиново. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU