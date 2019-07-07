Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, поселка Голубовское, сел Логвиново и Лозовое, - сообщили в СЦКК. - Огонь велся из 120- и 82-милиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Напомним, что вчера украинские силовики семь раз за сутки нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, сел Смелое, Желобок и Логвиново. Огонь велся из минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU