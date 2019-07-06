Зеленский с президентом Евросовета приедут в Донбасс
Сеьмого июля Владимир Зеленский и президент Евросовета Дональд Туск приедут в зону так называемой "операции объединенных сил" в Луганской области. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».
— Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции объединенных сил. Они посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, — говорится в сообщении.
Напомним, что 30 июня ОБСЕ подтвердила, что разведение сил у Станицы Луганской успешно завершено. Теперь все внимание мирового сообщества направлено в этот район, чтобы не допустить возможности срыва с трудом достигнутого отвода сил.
Тем временем уже вторую неделю поступают сообщения о том, что обстрелы ВСУ приводят к человеческим жертвам среди мирных жителей Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»