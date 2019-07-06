Зеленский с президентом Евросовета приедут в Донбасс

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-06T22:18:36+03:00

В Донбассе политики проведут всего лишь день, после они отправятся на саммит в Киев. Фото: Reuters

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Сеьмого июля Владимир Зеленский и президент Евросовета Дональд Туск приедут в зону так называемой "операции объединенных сил" в Луганской области. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

— Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции объединенных сил. Они посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июня ОБСЕ подтвердила, что разведение сил у Станицы Луганской успешно завершено. Теперь все внимание мирового сообщества направлено в этот район, чтобы не допустить возможности срыва с трудом достигнутого отвода сил.

Тем временем уже вторую неделю поступают сообщения о том, что обстрелы ВСУ приводят к человеческим жертвам среди мирных жителей Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU