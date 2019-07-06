В Макеевке отпраздновали Ивана Купала

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-06T18:23:08+03:00

Сам День Ивана Купала празднуется в ночь с 6 на 7 июля, в Макеевке его перенесли на 5 число

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Пятого июля жители Макеевки отметили День Ивана Купала. Сам праздник традиционно проходит в ночь с 6 на 7 июля, но макеевчане решили перенести из-за фестиваля традиционной народной культуры «Всеславец».

— Праздник Ивана Купала – один из самых древних и ярких праздников, он своими корнями уходит в прошлое. Однако этот день не утратил своей самобытности и актуальности. Древние обряды, общение друг с другом дают заряд положительных эмоций и хорошее настроение, — отметил Глава администрации Макеевки Сергей Голощапов.

В парке Победы для жителей и друзей города традиционно был организован целый парад развлечений. В этот день жители города могли отвлечься от своей повседневной рутины и посмотреть на выступление фольклорных коллективов Республики, поучаствовать традиционных играх и забавах. Для отдыхающих все время работали фотозоны, игровые аттракционы и точки выездной торговли.

В конце фестиваля организаторы решили повторить стародавний обряд - зажжение магического купальского костра, который горел до самого вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU