Безсонов назвал фамилию комбрига, отдавшего приказ стрелять по храму в Коминтерново

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-06T17:26:37+03:00

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ВСУ продолжают нарушать согласованный режим прекращения огня. Сегодня под их обстрелы попали не только жилые дома и хозяйственные постройки, но и храм в селе Коминтерново.

Как сообщает начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, за всеми этими преступлениями сегодня стоит командир 36-й бригады ВСУ Андрей Гнатов. Об этом начальнику пресс-службы сегодня сообщили члены республиканской разведки.

— Сегодня в 5.30 военные преступники из 36-й бригады по команде своего предводителя Гнатова из минометов калибром 120 миллиметров обстреляли Свято-Спиридоновский храм в селе Коминтерново, — рассказал Безсонов.

Также Безсонов добавил, что украинские боевики попали прямо в храм. Из-за чего начался пожар. В итоге полностью сгорела подсобное помещение и крыша храма.

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ИСТОЧНИК KP.RU