В Донбассе саперы ВСУ подорвались на собственных минах

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-06T15:13:26+03:00

Фамилия боевика, который находится в тяжелом состоянии – Харченко, находится в звании рядового. Фото: dnews.dn.ua

Сейчас они находятся в госпитале Мариуполя

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Пятого июня двое саперов-пехотинцев ВСУ подорвались на собственных минах, потому что командование не выдало им карты расположения боеприпасов. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— С каждым днём подразделения противника несут небоевые потери среди личного состава в результате подрыва на собственных минах и различных взрывных устройствах. По оперативной информации, полученной от источников в 36-й бригаде ВСУ, вчера, из-за халатности и отсутствия карт минных полей, двое пехотинцев-саперов подорвались на собственных минах, — говорится в заявлении.

Оба боевика получили травмы и были отправлены в больницу. Сейчас они находятся госпитале города Мариуполь. Также Даниил Безсонов добавил, что один из горе саперов находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU