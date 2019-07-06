В заброшенном доме Ясиноватой нашли двух детей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-06T12:38:26+03:00

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Утром 6 июля в одном из пустующих домов в Ясиноватой по улице Флотская были найдены двое 13-летних подростков. Они сразу же были переданы родителям. Об этом сегодня сообщили в ежедневной оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— В городе Ясиноватая в районе водоемов Карцевский, Трубный, Клубный, Заводской спасатели МЧС ДНР оказали помощь сотрудникам полиции в поиске двух пропавших детей 2006 года рождения. Они были найдены сотрудниками полиции в нежилом частном доме по улице Флотская и переданы родителям, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы найти подростков поисковые отряды обошли береговую линию водоемов и близлежащую лесную полосу длинной около двух километров.

Всего в поисках принимало участие 10 человек из личного состава МЧС ДНР, а также отряды полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU