За прошедшую неделю народная милиция ДНР потеряла десять защитников Донбасса

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-06T11:04:44+03:00

За прошедшую неделю в рядах ВСУ произошли инциденты небоевых потерь. Фото: frontnews.eu

Пять военнослужащих получили ранения, столько же погибло

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На этой неделе из-за действий украинских боевиков Народная милиция ДНР понесла потери личного состава. Во время исполнения служебного долга пять защитников Донбасса получили ранения, еще столько же погибло. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пятеро наших защитников погибли и пятеро получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Республики из-за приезда иностранных гостей. В итоге за шесть дней активных действий боевики 196 раз нарушили режим прекращения огня.

Пострадавшие также есть не только среди военнослужащих Народной милиции, но и среди мирного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU