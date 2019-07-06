За прошедшую неделю народная милиция ДНР потеряла десять защитников Донбасса
На этой неделе из-за действий украинских боевиков Народная милиция ДНР понесла потери личного состава. Во время исполнения служебного долга пять защитников Донбасса получили ранения, еще столько же погибло. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) пятеро наших защитников погибли и пятеро получили ранения, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Республики из-за приезда иностранных гостей. В итоге за шесть дней активных действий боевики 196 раз нарушили режим прекращения огня.
Пострадавшие также есть не только среди военнослужащих Народной милиции, но и среди мирного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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