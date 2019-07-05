У раненого под Станицей Луганской тракториста травмы средней степени тяжести
Стало известно состояние здоровья пострадавшего от подрыва трактора на Луганщине. Роман Амилисенко получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил заведующий хирургического отделения Станично-Луганской больницы Сергей Артемов.
- Состояние ближе к средней степени тяжести: множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей, рваная рана верхней части плеча. Раны обработали, наложены швы, проведена бактериальная терапия, профилактика столбняка, – сказал Артемов.
- Это произошло в 16:30 в процессе рабочего дня. Все было как обычный рабочий день, ничего не предвещало беды, но получилось так – несчастный случай на производстве, – скромно рассказал о своем ранении Роман Амилисенко.
Напомним, 3 июля во время тушения горевшего леса вблизи железнодорожной станции Ильенко в Станично-Луганском районе Луганской области на мине подорвался тракторист. Пожар удалось потушить в четверг, 4 июля.
Трактор наехал на мину, установленную саперами 25-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-служба ГСЧС
ИСТОЧНИК KP.RU