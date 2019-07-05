У раненого под Станицей Луганской тракториста травмы средней степени тяжести

СЕГОДНЯ 20:56 2019-07-05T20:59:20+03:00

Роман Амилисенко тушил пожар в лесу, и там его трактор наехал на украинскую мину

Изменить размер текста: A A

Стало известно состояние здоровья пострадавшего от подрыва трактора на Луганщине. Роман Амилисенко получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил заведующий хирургического отделения Станично-Луганской больницы Сергей Артемов.

- Состояние ближе к средней степени тяжести: множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей, рваная рана верхней части плеча. Раны обработали, наложены швы, проведена бактериальная терапия, профилактика столбняка, – сказал Артемов.

- Это произошло в 16:30 в процессе рабочего дня. Все было как обычный рабочий день, ничего не предвещало беды, но получилось так – несчастный случай на производстве, – скромно рассказал о своем ранении Роман Амилисенко.

Напомним, 3 июля во время тушения горевшего леса вблизи железнодорожной станции Ильенко в Станично-Луганском районе Луганской области на мине подорвался тракторист. Пожар удалось потушить в четверг, 4 июля.

Трактор наехал на мину, установленную саперами 25-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-служба ГСЧС

ИСТОЧНИК KP.RU