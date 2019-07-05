2019-07-05T20:59:20+03:00
Политика

У раненого под Станицей Луганской тракториста травмы средней степени тяжести

Роман Амилисенко тушил пожар в лесу, и там его трактор наехал на украинскую мину
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Роман Амилисенко получил множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей. Фото: ТК «UA: Донбасс»Роман Амилисенко получил множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей. Фото: ТК «UA: Донбасс»
Изменить размер текста:

Стало известно состояние здоровья пострадавшего от подрыва трактора на Луганщине. Роман Амилисенко получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил заведующий хирургического отделения Станично-Луганской больницы Сергей Артемов.

- Состояние ближе к средней степени тяжести: множественные поверхностные раны головы, верхних конечностей, рваная рана верхней части плеча. Раны обработали, наложены швы, проведена бактериальная терапия, профилактика столбняка, – сказал Артемов.

- Это произошло в 16:30 в процессе рабочего дня. Все было как обычный рабочий день, ничего не предвещало беды, но получилось так – несчастный случай на производстве, – скромно рассказал о своем ранении Роман Амилисенко.

Напомним, 3 июля во время тушения горевшего леса вблизи железнодорожной станции Ильенко в Станично-Луганском районе Луганской области на мине подорвался тракторист. Пожар удалось потушить в четверг, 4 июля.

Трактор наехал на мину, установленную саперами 25-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-служба ГСЧС

Трактор наехал на мину, установленную саперами 25-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-служба ГСЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе России с республиками Донбасса поисковики откопали танк времен Великой Отечественной войны и останки экипажа
Укус гаишника обошелся жительнице ЛНР в 35 тысяч рублей
Заговор против Зеленского: командующий ДШВ Забродский может сорвать разведение войск в Станице Луганской
Война в Донбассе: кто обстрелял патруль ОБСЕ в районе Золотого
В ДНР право регулировать вопросы автострахования отдано Центральному республиканскому банку
Новый руководитель Донецкого офиса Красного Креста встретился с омбудсменом ДНР
Теперь в Донецке можно узнать о доступных талонах для подачи документов на паспорта РФ и ДНР
Война в Донбассе: интенсивность обстрелов ДНР выросла в два раза
В ЛНР сгорел магазин стройматериалов, а от поражения током погибли двое жителей
Пять домов повреждены в Докучаевске в результате обстрела ВСУ
ВСУ специально стреляли по сотрудникам Генпрокуратуры, МЧС и газовой службы ЛНР
В городах и поселках ЛНР на три дня значительно ограничат подачу электроэнергии
Сегодня утром ВСУ за полчаса выпустили 52 мины по Жабичево - пригороду Донецка
Погода на день в Луганске: 5 июля будет до 27 градуса тепла, без осадков
Погода на день в Донецке: 5 июля будет нежарко - до 26 градусов
Лимит талонов для получения паспорта ДНР на июль исчерпан