Укус гаишника обошелся жительнице ЛНР в 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-05T18:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент с укусом сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) случился в Свердловске поздним вечером 1 мая прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

В 22.15 сотрудники отдела ГИБДД Свердловского горотдела полиции остановили автомобиль, пассажирка которого оказалась излишне навеселе. Как никак, праздник солидарности трудящихся. Поэтому серьезный настрой гаишников сразу пришелся не по нраву женщине. Она, по утверждению стражей автопорядка, выходя из автомобиля, выбросила документы и ключи от автомобиля. После чего «дерзко и цинично выражалась нецензурной бранью в присутствии находившихся при исполнении своих должностных обязанностей сотрудников полиции». В общем, смутила видавших всякое мужиков в форме. Те вынуждены были предпринять попытку пресечь противоправные действия дамочки. Однако она, размахивая руками, ухватила одного из сотрудников ГИБДД за форменную одежду, после чего укусила за кисть и плечо левой руки.

В судебном заседании уже трезвая подсудимая полностью признала свою вину в совершенном преступлении. К тому же суд учел «обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств». В итоге женщина отделалась штрафом в размере 13 минимальных размеров оплаты труда, что соответствует 35 тысячам 828 рублям.

Кстати, сие деяние, согласно части 1 статьи 390 Уголовного кодекса ЛНР (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья), наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда (275 тысяч 600 рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Это нелишне помнить тем водителям и пассажирам, которые захотят физически «разобраться» с сотрудниками автопорядка на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU