Война в Донбассе: кто обстрелял патруль ОБСЕ в районе Золотого

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-05T16:06:34+03:00

Патрульные ОБСЕ во время обстрела укрылись в бронированных джипах и выехали из опасной зоны. Фото: facebook.com/osce-smm

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Для сокрытия размещенной вблизи линии соприкосновения запрещенной Минскими соглашениями военной техники командование ВСУ идет на беспрецедентные меры.

- По информации от нашего источника 4 июля по приказу командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко был обстрелян патруль миссии ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Золотое, - сегодня рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он добавил, что данный факт подтверждается отчетом СММ. Действительно, в оперативном отчете СММ ОБСЕ говорится, что 4 июля патруль миссии в составе четырех сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту Народной милиции ЛНР, расположенном на южном крае участка разведения в районе Золотого. Наблюдатели готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия.

В 11:55 члены патруля услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия – все на расстоянии ориентировочно 1-2 км к северо-северо-западу от их местоположения. Они слышали, как пули пролетели на высоте 10-15 м над ними, а также слышали и видели, как пули попали в опоры линии электропередачи примерно в 10-15 м к юго-западу от них. В 11:57 все члены патруля сели в автомобили и уехали. В тот момент они вновь услышали очереди и выстрелы..

- В отчете миссии виновником обстрела отчетливо представлена украинская сторона. Несмотря на это, ряд ведущих украинских СМИ уже поспешили обвинить в произошедшем подразделения Народной милиции, в очередной раз подтвердив репутацию всех украинских СМИ как источников недостоверных, а в большинстве своем - лживых новостей, - отметил начальник Яков Осадчий.

Напомним, решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось на всех участках.

ИСТОЧНИК KP.RU