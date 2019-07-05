2019-07-05T14:56:49+03:00
Политика

В ДНР право регулировать вопросы автострахования отдано Центральному республиканскому банку

Финучреждение также наделено функцией надзора
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Теперь решения об автостраховании в ДНР будет принимать Центральный республиканский банкТеперь решения об автостраховании в ДНР будет принимать Центральный республиканский банкФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Сегодня, 5 июля, депутаты Народного совета ДНР внесли изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

- Изменения в законе направлены на устранение правовых пробелов по вопросу определения органа, регулирующего страховую деятельность, - рассказал разработчик законопроекта, член комитета по бюджету, финансам и экономической политике депутат Александр Хряков. - Правительство Республики будет уполномочено устанавливать порядок предоставления компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования. Кроме того, закон определяет Центральный республиканский банк органом страхового регулирования и надзора вместо республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере финансов. На ЦРБ также будет возложена ответственность за разработку и утверждение перечня нормативных актов, необходимых для полноценной реализации положений закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Депутаты единогласно проголосовали за принятие изменений в законе в двух чтениях в целом. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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