2019-07-05T13:04:17+03:00
Политика

Новый руководитель Донецкого офиса Красного Креста встретился с омбудсменом ДНР

Обсуждались вопросы предоставления помощи жителям, пострадавшим от войны
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотрудники Красного Креста выдают гуманитарную помощь жителям, чьи дома пострадали в результате боевых действий. Фото: vk.com/icrc_donbassСотрудники Красного Креста выдают гуманитарную помощь жителям, чьи дома пострадали в результате боевых действий. Фото: vk.com/icrc_donbass
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В Донецком офисе Международного комитета Красного Креста новый руководитель. Сирил Жорена сменил в июне Ташу Рюмлей, возглавлявшую офис с лета 2018 года. А на днях Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова встретилась с новым главой офиса МККК.

- Обсуждались вопросы предоставления помощи родственникам лиц, пропавших без вести, возможности улучшения бытовых условий в социальных объектах, – сообщили в пресс-службе омбудсмена Республики.

Также Дарья Морозова рассказала о ходе рассмотрения в рамках заседаний гуманитарной подгруппы в Минске юридических аспектов организации поиска лиц, пропавших без вести. Омбудсмен выразила признательность главе Донецкого офиса МККК за предоставление гуманитарной помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, проживающим в социальных объектах на территории Республики.

Сирил Жорена поблагодарил Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике за пристальное внимание к вопросам нарушения международного гуманитарного права и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Кстати, два дня назад в Донецк с территории Украины въехали 11 грузовиков с гуманитарным грузом МККК. Для жителей ДНР и ЛНР привезли более 200 тонн помощи - продуктовые наборы, средства гигиены и строительные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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