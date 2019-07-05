Война в Донбассе: интенсивность обстрелов ДНР выросла в два раза

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-05T11:43:50+03:00

За минувшие сутки украинская армия выпустила по территории Республики свыше 700 боеприпасов

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Пока в Италии политики и журналисты спрашивали Президента России Владимир Путина о том, как прекратить войну в Донбассе, ВСУ нарастили интенсивность обстрелов неподконтрольной Киеву территории.

- За истекшие сутки 4 июля общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза, — сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 719 единиц.

Он отметил, что 3 июля армия Киева выпустила по территории Донецкой Народной Республики 350 боеприпасов. Таким образом, интенсивность обстрелов выросла в два раза.

Под огнем украинских силовиков оказались Горловка (Зайцево южное и Доломитное), Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Донецкий аэропорт (Вольво-центр, терминал ДАП), Веселое, Спартак, Минеральное, Докучаевск, Ясное, села Октябрь и Саханка на юге ДНР.

В результате обстрелов в Зайцево повреждена ЛЭП, остекление и фасад жилого дома по адресу ул. Рыбалко, 154. В поселке Ясное зафиксированы повреждения кровли летней кухни по ул. Валова, д. 23.

В очередной раз под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище.

В городе Ясиноватая зафиксированы повреждения по адресам:

- ул. Севастопольская, д. 27 (повреждена кровля);

- мкр-н Центральный, д. 14, кв. 41 (остекление, мебель).

Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU