В ЛНР сгорел магазин стройматериалов, а от поражения током погибли двое жителей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-05T10:35:31+03:00

В магазине полностью выгорел 2-й этаж и крыша, а вот 1-й этаж пожарным удалось отстоять. Фото: mchs-lnr.su

Происшествия случились в один день в Первомайске, Красном Луче и Кировске

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- 3 июля в 04:07 на линию 101 Первомайска от местного жителя поступил тревожный звонок о загорании крыши 2-этажного здания, в котором находится три магазина. На улицу 19-го Партсъезда были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части №23, - сообщили в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.

На месте выяснилось, что горит крыша на площади 500 кв. м. Было принято решение запросить в помощь дополнительные силы и средства ППЧ №50 из Ирмино.

Тушение магазина стройматериалов, занимающего два этажа, осложнялось наличием большого количества легковоспламеняющихся товаров. Плюс здание старой постройки - везде деревянные перекрытия. Усилия спасателей были брошены на то, чтобы огонь не перекинулся на 1-й этаж, где находились лакокрасочные изделия.

Пожар был ликвидирован в 09:32. Огнем уничтожены крыша на площади 500 кв. м, комнаты 2-го этажа на площади 200 кв. м, деревянное потолочное перекрытие 1-го и 2-го этажей на общей площади 210 кв. м, 12 пластиковых окон, а также весь товар, находившийся на 2-м этаже.

Два продуктовых магазина удалось отстоять. Причина возгорания ¬– неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Соседи слышали посторонние звуки на крыше, после чего началось активное горение.

Также пресс-служба МЧС ЛНР сообщила, что 3 июля от поражения электротоком погибли два жителя Республики.

В 12:10 на линию 101 Красного Луча поступило сообщение от дежурного городского отдела полиции о том, что на станции техобслуживания автотранспорта погиб 23-летний мужчина. Установлено, что при отсутствии клиентов молодой человек решил помыть личное авто. Для этих целей он использовал моющий пылесос Керхер. Произошло короткое замыкание, вследствие чего мужчина погиб.

В этот же день в 13:52 на линию 101 Кировска от дежурной медсестры скорой помощи поступило сообщение о том, что был смертельно поражен электрическим током 59-летний мужчина.

Со слов очевидцев стало известно, что погибший пришел к соседке поправить резиновое покрытие крыши. В ходе проведения работ мужчина зацепил электропровода, потерял сознание и упал. Прибывшие медики констатировали смерть от поражения электрическим током.

ИСТОЧНИК KP.RU