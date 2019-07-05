В городах и поселках ЛНР на три дня значительно ограничат подачу электроэнергии
Энергетики ЛНР с 5 по 7 июля проведут плановые работы на электросетях. Из-за этого подача электроэнергии потребителям Республики будет значительно ограничена.
В соответствии с распоряжением Главы ЛНР Леонида Пасечника, в период отключения электроэнергии органы власти должны обеспечить работу важнейших социально значимых объектов. В частности, насосных станций «Луганскводы» и части базовых станций республиканского оператора мобильной связи «Лугаком».
В период отключения электроэнергии на базе кризисного центра аварийно-спасательной службы Луганска будет работать экстренный оперативный городской штаб. Обратиться в штаб можно по адресу: Луганск, улица Шеремета, 11.
Телефоны городской аварийно-спасательной службы: 15-77, (0642) 50-20-77, (0642) 50-20-78.
ИСТОЧНИК KP.RU