Погода на день в Луганске: 5 июля будет до 27 градуса тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-05T07:12:23+03:00

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду

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- 5 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 11-13 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 июля – 03.46, время захода – 21.06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, днем 6 июля при прохождении атмосферного фронта местами пройдут кратковременные грозовые дожди. 7 июля – без осадков, температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU