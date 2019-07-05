2019-07-05T07:10:35+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 5 июля будет нежарко - до 26 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В пятницу в Донецке будет комфортная летняя погодаВ пятницу в Донецке будет комфортная летняя погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В пятницу, 5 июля, утром и днем в Донецке и ДНР ожидается ясная погода. Однако ближе к вечеру на небе могут появиться облака. Без осадков.

Утром температура воздуха составит +13... +22. Днем ожидается 25–26 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут от +26 до +18 градусов.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

Народный прогноз погоды. В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который «играет» вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде — будет хорошая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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