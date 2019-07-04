2019-07-04T19:58:37+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин наградил бойцов отряда огневой поддержки «Кольчуга»

За отличия, проявленные в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики и личное мужество 16 военнослужащих были удостоены знака отличия «Георгиевский крест» IV степени
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: denis-pushilin.ruФото: denis-pushilin.ru
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим Отдельного отряда огневой поддержки Народной милиции ДНР «Кольчуга».

- Я сегодня рад вручить вам заслуженные награды! Вы находитесь на переднем крае нашей совместной борьбы за защиту интересов граждан Республики. Мы прекрасно понимаем, что нам есть за что стоять, нам есть за что бороться – мы должны делать достойной жизнь наших граждан, наших детей и потомков. Это наша земля! И все мы в 2014 году знали, ради чего восстали. Вы с чувством долга перед Родиной взяли на себя непростую ответственность – с оружием в руках отстаивать интересы своей земли, – сказал Денис Пушилин.

За отличия, проявленные в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики и личное мужество 16 военнослужащих были удостоены знака отличия «Георгиевский крест» IV степени, еще девять бойцов были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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