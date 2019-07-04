2019-07-04T23:10:38+03:00
Общество

Лимит талонов для получения паспорта ДНР на июль исчерпан

Уже идет запись на начало августа
Екатерина Сорока
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Запись в электронную очередь началась 1 июля. Фото: dnr-live.ruЗапись в электронную очередь началась 1 июля. Фото: dnr-live.ru
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4 июля в три часа дня в отделении «Почты Донбасса» был выдан последний талон в электронную очередь на июль месяц для получения паспорта ДНР. Об этом сегодня сообщила пресс-служба государственного предприятия «Почта Донбасса».

— По состоянию на три часа дня 5 июля 2019 года: Ноль – доступных талонов на посещение миграционной службы министерства внутренних дел Республики до 5 августа 2019 года для сдачи документов на получение паспорта ДНР, — говорится в сообщении пресс-службы.

«Почта Донбасса» продолжит выдачу талонов с 8 июля. Ближайшее время, на которое можно будет записаться в миграционную службу, будет назначено на 6 августа.

Также на предприятии добавили, что на сегодняшний день еще остались свободные места в очереди на июль для желающих получить паспорт Российской Федерации. Всего осталось 6550 талонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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