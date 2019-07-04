В Луганске установят «Девушку с веслом»

4 Июль 22:45 2019-07-04T22:45:09+03:00

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В мэрии Луганска сообщили, что ко Дню города, который будет отмечаться 14 сентября, в парке имени Горького будет установлена скульптурная композиция «Девушка с веслом».

- Мы возрождаем скульптуру «Девушка с веслом». Она уже готова, вылеплена, сейчас идут бетонные работы, ее отливают. Ко Дню города она будет стоять в парке, - сообщил начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры Вячеслав Женеску.

Чиновник отметил, что кроме этого преобразуется весь парк - ведутся работы по формированию центрального ядра парка – чаши фонтана с учетом размещенных объектов и перспективных идей организации площади общих собраний.

- Возле сухого ручья установлены беседки, которые будут засажены плющом. Также продолжаем установку малых архитектурных форм – это лавки, столбы для освещения, - говорит Женеску. - На территории рекреационной зоны коммунальщики высадили липовую аллею. Помимо этого, в парке появилась новая лавочка влюбленных с изображением ангела. В этом году определено место для веревочного парка, небольших аттракционов для детей младшего возраста – паровозики, машинки. Кроме того, рассматривается возможность ремонта бетонного и металлического мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU