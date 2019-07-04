2019-07-04T15:32:56+03:00
Политика

В Станице-Луганской на украинской мине подорвался трактор

Тракторист получил ранения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
Изменить размер текста:

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в поле вблизи линии соприкосновения в Станице Луганской трактор наехал на установленную Вооруженными силами Украины мину.

- Из-за беспорядочного минирования военнослужащими ВСУ районов вблизи линии соприкосновения и отсутствия карт минных полей 3 июля на мине подорвался трактор, - сообщил Филипоненко.

При подрыве техники тракторист получил ранения различной степени тяжести

- В результате подрыва ранения различной степени тяжести получил тракторист 1984 года рождения, который в данный момент находится в центральной районной больнице Станицы Луганской, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР.

Офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики отметил, что местность, где произошло происшествие, находится в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти девять тысяч человек записались в электронную очередь для получения паспорта РФ и ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин наградил бойцов отряда огневой поддержки «Кольчуга»
Три причины, почему ВСУ усилили огонь по населенным пунктам Донбасса
В Украине предложили поделить жителей Донбасса на три группы на законодательном уровне
ВСУ размещают опорные пункты у линии разграничения в Донбассе
Бойцы НМ ЛНР уничтожили беспилотник ВСУ
В Снежном на взятке погорела преподаватель горного техникума
Погода на день в Луганске: 4 июля температура воздуха опустится до +12 градусов
Подросток из Лутугино запер в подвале заброшенного магазина своих товарищей
За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли Первомайск, Голубовское и Пришиб в ЛНР
«Вот оно лицо украинской коррупции»: Глава ЛНР прокомментировал завышение незалежной сметы на строительство моста в Станице Луганской
ЛНР готова самостоятельно отремонтировать мост в Станице Луганской по проекту Красного Креста
В ЛНР ограничили зарплаты руководителям госпредприятий и их заместителям
В Макеевке 5 июля пройдут «Купальские забавы»
ВСУ выпустили по ДНР 350 боеприпасов
В Станице Луганской загорелся заминированный лес
Погода на день в Донецке: 4 июля будет пасмурно и дождливо