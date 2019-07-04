В Станице-Луганской на украинской мине подорвался трактор
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в поле вблизи линии соприкосновения в Станице Луганской трактор наехал на установленную Вооруженными силами Украины мину.
- Из-за беспорядочного минирования военнослужащими ВСУ районов вблизи линии соприкосновения и отсутствия карт минных полей 3 июля на мине подорвался трактор, - сообщил Филипоненко.
При подрыве техники тракторист получил ранения различной степени тяжести
- В результате подрыва ранения различной степени тяжести получил тракторист 1984 года рождения, который в данный момент находится в центральной районной больнице Станицы Луганской, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР.
Офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики отметил, что местность, где произошло происшествие, находится в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU