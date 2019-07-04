2019-07-04T18:35:42+03:00
Политика

ВСУ размещают опорные пункты у линии разграничения в Донбассе

Они находятся в селе Веселая Гора, а также в поселках Пески и Невельское
Екатерина Сорока
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На горячей линии МВД ЛНР круглосуточно принимаются заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях боевиков ВСУ. Фото: mvdlnr.ruНа горячей линии МВД ЛНР круглосуточно принимаются заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях боевиков ВСУ. Фото: mvdlnr.ru
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У линии разграничения в населенных пунктах Пески, Веселая Гора и Невельское боевики ВСУ решили построить дополнительные опорные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР со ссылкой на слова мирных жителей.

— Стало известно, что в районе поселка Пески размещен взводный опорный пункт из состава 36-го отдельного мотопехотного батальона; в районе населенного пункта Веселая Гора размещен взводный опорный пункт из состава 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады; в районе поселка Невельское размещен Взводный опорный пункт из состава 17-го отдельного мотопехотного батальона, — говорится в сообщении.

Сообщили о строительстве пунктов мирные жители прифронтовых районов. Сейчас сотрудники МВД ЛНР занимаются проверкой информации, которую предоставили наблюдательные граждане.

Как отметили в ведомстве, жители сел и поселков на линии разграничения часто звонят на «горячую линию» министерства. Чаще всего они обращаются с жалобами на действия украинских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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