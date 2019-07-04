Подросток из Лутугино запер в подвале заброшенного магазина своих товарищей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-04T14:34:51+03:00

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Вчера около восьми часов вечера житель Лутугино возвращался с работы. Проходя мимо заброшенного магазина «АТБ» он услышал детские крики. Пошел на зов. Оказался у металлической двери, ведущей в подвальное помещение. Самостоятельно открыть ее мужчина не смог. Обратился в МЧС.

- На место происшествия отправился дежурный караул пожарно-спасательной части №26, - говорится в отчете министерства по чрезвычайным ситуациям Республики. - Спасатели открыли дверь бензорезов, внутри подвала оказались компания подростков.

Спасатели вывели из темного помещения троих мальчишек и девчонку, приблизительно по12-13 лет. Все они оказались жителями соседних домов.

- Дети потом рассказали, что зашли в заброшенное здание и подвал ради любопытства, - говорят спасатели. - С ними был ещё один парень постарше, инвалид детства.

Но этого мальчика не было в подвале. Он дождался, пока другие через разбитое окно залезут в помещение – захлопнул дверь и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU