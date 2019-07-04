В Снежном на взятке погорела преподаватель горного техникума

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-04T16:05:16+03:00

Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф

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В Снежном преподавательница горного техникума была задержана с поличным при получении взятки. За это ей грозит до семи лет лишения свободы и выплата штрафа. Об этом сегодня сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей, статьи 343 Уголовного кодекса ДНР (получение взятки), — отметил начальник Снежнянского отделения ведомства Владимир Царовский. — Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа, в размере сорокакратной суммы взятки.

Сотрудники местного отделения полиции провели расследование и установили, что преподаватель техникума брала взятки со студентов «Снежнянского горного техникума», взамен на помощь на сессии.

- Чтобы успешно сдать все экзамены без проверки знаний и умений, студент должен был заплатить преподавателю определенную сумму денег, - рассказали в МВД ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU