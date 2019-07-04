«Вот оно лицо украинской коррупции»: Глава ЛНР прокомментировал завышение незалежной сметы на строительство моста в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-04T13:09:57+03:00

Украина оценила ремонт моста в Станице Луганской на баснословную сумму – 60 миллионов евро

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник написал на своей официальной странице в Twitter, что власти ЛНР должны проработать вопрос восстановления разрушенного ВСУ моста в Станице Луганской своими силами согласно проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).

- В свою очередь, я уже дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста силами Республики по проекту МККК. Наша задача - как можно быстрее помочь тысячам наших людей по обе стороны от линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе, - написал Леонид Иванович.

Пасечник задался вопросом: что делают украинские власти вместо того, чтобы как можно скорее восстановить мост на КПП в районе Станицы?

- Ищут повод для пиара, заявляя о якобы «отвоеванной пяди земли». Завышают сметы по строительству моста, в соответствии с проектом, о котором никто ничего не знает, - ответил лидер Республики. - Надеясь, по традиции, нажиться на трудностях людей. Вот оно лицо украинской коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU