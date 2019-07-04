ЛНР готова самостоятельно отремонтировать мост в Станице Луганской по проекту Красного Креста

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-04T12:43:33+03:00

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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Вячеслав Дейнего сообщил, что 3 июня минобороны незалежной заявило, что «отвоевало очередную пядь Донбасса».

- Мы хотим предостеречь украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста. Украине не стоит повторять опыт Петровского и Золотого, - говорит Дейнего. - Республика готова самостоятельно отремонтировать мост по проекту МККК. Мы готовы даже полностью профинансировать ремонт за свой счёт, чтобы жители Луганщины могли наконец свободно преодолевать линию соприкосновения.

На прошедшем в Минске заседании Контактной группы был поднят вопрос восстановления моста в районе Станицы Луганской.

- Украинская сторона отказалась предоставить свой проект восстановления моста, - говорит он. - При этом проект, предложенный Красным Крестом (МККК) и поддержанный ЛНР в 2017 году, Киев в очередной раз не согласовал.

ИСТОЧНИК KP.RU