ВСУ выпустили по ДНР 350 боеприпасов
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 350 боеприпасов. Об этом сообщили руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 25 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 350 единиц, - сообщил он.
Под огнем украинских силовиков оказались все направления Республики.
ВСУ обстреляли столичный аэропорт, поселки Александровка и Трудовские на окраинах Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка и Минеральное; горловские поселки Гольмовский, Доломитное, Зайцево, шахты им. Гагарина, шахты 6/7, а также села Коминтерново, Ленинское, Новая Марьевка и Саханка на юге ДНР, - заявил Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU