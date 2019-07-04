2019-07-04T10:54:30+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 350 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 350 боеприпасов. Об этом сообщили руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 25 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 350 единиц, - сообщил он.

Под огнем украинских силовиков оказались все направления Республики.

ВСУ обстреляли столичный аэропорт, поселки Александровка и Трудовские на окраинах Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка и Минеральное; горловские поселки Гольмовский, Доломитное, Зайцево, шахты им. Гагарина, шахты 6/7, а также села Коминтерново, Ленинское, Новая Марьевка и Саханка на юге ДНР, - заявил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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