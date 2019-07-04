В Станице Луганской загорелся заминированный лес

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-04T10:45:25+03:00

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям

Изменить размер текста: A A

На территории Станично-Луганского района, около поселка Колесниковка, загорелся лес. Общая площадь возгорания – почти 20 гектар. Сначала тушение не проводилось. Спасатели объясняют это тем, что Песчаное лесничество заминировано. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

- Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства, - говорится в сообщении. - Пиротехнические подразделения ГосЧС проводят работы по разминированию местности.

По состоянию на 7 часов 4 июля к месту пожара направлены 110 челеловек и 25 единиц техники, из них от ГосЧС 86 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU