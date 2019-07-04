За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли Первомайск, Голубовское и Пришиб в ЛНР
За прошедшие сутки украинская сторона три раза нарушила режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты Луганской Народной Республики. Под огонь попали районы Первомайска, поселок Голубовское и село Пришиб. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В 20.10 из населенного пункта Золотое-4 боевики открыли огонь по Первомайску. Они использовали крупнокалиберный пулемет. В 21.25 со стороны Новотошковского в сторону поселка Голубовское полетело два снаряда РПГ-7. После этого некоторое время боевики использовали стрелковое оружие. В 22.35 подразделение в селе Крымское открыло огонь по Пришибу. Использовался миномет калибром 82миллиметров (10 мин), СПГ-9 (2 выстрела) и крупнокалиберный пулемет, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших среди мирных жителей Республики или разрушениях в Представительство ЛНР в СЦКК пока не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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