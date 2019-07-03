2019-07-03T21:16:39+03:00
Политика

Спасти не удалось: в ЛНР утонули 50-летний инвалид и 17-летний парень

Две трагедии случились в один день в Стаханово и Антрацитовском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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17-летний парень утонул в городском пруду «Молодежный». Фото: mchs-lnr.su17-летний парень утонул в городском пруду «Молодежный». Фото: mchs-lnr.su
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Днем 2 июля в стахановском на пруду «Молодежный», что в городском парке культуры и отдыха «Горняк», утонул 17-летний местный житель. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ЛНР.

Со слов очевидцев, парень подошёл к водоёму, снял одежду и обувь, после чего поплыл к противоположному берегу, но на расстоянии 20 метров скрылся из виду. Для проведения поисковых работ была задействована поисково-манёвренная группа аварийно-спасательного отряда МЧС. В 18:25 тело было поднято водолазами и передано сотрудникам МВД.

В тот же день в водоеме «Школьный» поселка Ивановка Антрацитовского района утонул 50-летний инвалид 2 группы из Красного Луча. Мужчина приехал к родителям и решил искупаться. Отдыхающие видели, как человек вошёл в пруд по грудь и вдруг резко ушёл под воду. Один из очевидцев бросился в водоём, отыскал и вытащил мужчину на берег, однако вернуть его к жизни не удалось.

Напомним, с начала года на водоёмах ЛНР уже утонул 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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