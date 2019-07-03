2019-07-03T19:29:35+03:00
Политика

Денис Пушилин присоединился к акции «Выбор Донбасса»

Глава ДНР поддержал требования к Владимиру Зеленскому и призвал жителей Республики размещать свои фотографии сайте «Выбор Донбасса»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин считает, что нужно заставить Киев признать законные права всего Донбасса. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин считает, что нужно заставить Киев признать законные права всего Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru
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Глава ДНР Денис Пушилин сегодня присоединился к акции «Выбор Донбасса» с требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить войну. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Вместо того чтобы приступить к последовательной реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Зеленский продолжает политику Порошенко в худших его проявлениях – мирные населенные пункты Донецкой Народной Республики ощущают на себе участившиеся обстрелы со стороны артиллерии ВСУ, он открыто заявляет об информационной войне против населения Донбасса, - сказал Денис Пушилин.

Он считает, что Зеленский не слышит мнение своего народа: украинские соцопросы говорят о том, что люди устали от войны и хотят ее прекращения, больше половины из них высказались за прямые переговоры с руководителями Республик.

- После этого неудивительно, что Зеленский тем более не слышит голос жителей Донбасса, которые, устав от активизации обстрелов, задают ему острые вопросы в формате видеообращений, - отметил Глава ДНР.

В сети Интернет легко найти сотни видео, записанных жителями ДНР, с требованиями предоставить Донбассу особый статус и право на интеграцию с Россией. В каждом из них звучит призыв наказать виновных в военных преступлениях, прекратить обстрелы и снять экономическую блокаду, вернуть гражданские права, попранные предшествующей властью во главе с Порошенко. Уже более 500 000 человек поддержали данную инициативу, и с каждым днем их количество только увеличивается.

- Требования наших граждан, основанные на принципах права и морали, – это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти Республики. Я присоединяюсь к акции и призываю всех жителей размещать свои фотографии сайте «Выбор Донбасса»! – заявил Денис Пушилин. - Наша цель – заставить Киев признать законные права всего Донбасса!

ИСТОЧНИК KP.RU

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