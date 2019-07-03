2019-07-03T18:23:48+03:00
Политика

Оформление паспортов РФ: в Миграционной службе ДНР обещают ускорить процесс приема жителей

Уже свыше 2 тысяч дончан получили паспорта России в упрощенном порядке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Запись на электронную очередь в Миграционную службу ведется в 42 единых центрах связи «Почты Донбасса»Запись на электронную очередь в Миграционную службу ведется в 42 единых центрах связи «Почты Донбасса»Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- Более двух тысяч жителей ДНР получили паспорта Российской Федерации. А всего на гражданство России подали документы более 13 тысяч человек, — сегодня журналистам сообщил начальник миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощёка.

Первые паспорта Российской Федерации граждане ДНР получили на территории Ростовской области 14 июня. Обязательным условием для получения российского гражданства является наличие республиканского паспорта. И за этим документом сейчас даже большая очередь, чем на оформление паспорта РФ. Поэтому дончан интересует, когда же в Миграционной службе ускорят прием посетителей. Владимир Краснощёка пояснил, что сейчас ведется работа по увеличению штата сотрудников службы и оборудованию новых рабочих мест. Будем надеяться, что жители Республики уже скоро увидят конкретные результаты этих обещаний.

Тем более, что 1 июля запущена процедура электронной очереди. Уже на третий день на прием в отделения Миграционной службы зарегистрировано более 9 тысяч человек, намеренных получить паспорта ДНР и России. Кстати, сегодня первые жители подали комплекты документов на получение гражданства Российской Федерации в порядке электронной очереди.

Как сообщил генеральный директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин, на сегодня лимит электронной очереди на получение республиканского паспорта на июль использован на 75%, российского – на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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