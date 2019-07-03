2019-07-03T17:41:58+03:00
Политика

Как в Красном Луче теленка из заброшенного колодца спасали

В ЛНР на помощь пастуху пришли сотрудники МЧС
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Теленка вытаскивали из колодца общими усилиями спасателей и местных жителей. Фото: mchs-lnr.suТеленка вытаскивали из колодца общими усилиями спасателей и местных жителей. Фото: mchs-lnr.su
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- К спасателям Красного Луча 1 июля обратился житель города Вахрушево с просьбой достать из заброшенного колодца телёнка, - сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Выяснилось, мужчина выгнал стадо на выпас, а на месте не досчитался одного телёнка. Полдня пастух искал пропажу, пока в районе улицы Репина не обнаружил животное в заброшенном колодце. Колодец находился на открытой территории и был накрыт ветками, поэтому его никто не заметил. Самостоятельно достать мычащего от страха «пленника» мужчина не смог, поэтому обратился к профессионалам.

Один из спасателей спустился вниз на трехметровую глубину и обвязал животное пожарными рукавами. Фото: mchs-lnr.su

Один из спасателей спустился вниз на трехметровую глубину и обвязал животное пожарными рукавами. Фото: mchs-lnr.su

К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №14. Телёнок находился на глубине около трех метров. Один из сотрудников МЧС спустился вниз, обвязал его пожарными рукавами. Общими усилиями спасателей и местных жителей «малыша» вытащили на поверхность. Телёнок не пострадал. Операция по его спасению заняла полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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