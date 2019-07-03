В Донецке скорбят вместе с Россией о погибших моряках-подводниках

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-03T16:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Десятки жителей столицы ДНР пришли сегодня с цветами и свечами к памятному знаку «Россия» возле площади Ленина в центре Донецка.

- Профессия моряка-подводника считается самой опасной из всех военных профессий, - сказал на траурном митинге руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов. - И любой, кто выбрал себе такой путь, должен быть абсолютно готовым к самой экстремальной ситуации, которая может произойти на судне. Погибшие 14 моряков ценой своей жизни спасли уникальное научно-исследовательское судно и смогли вернуть его в гавань. Среди погибших семь – капитаны I ранга, двое – Герои России. Это элита военно-морского флота. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников и разделяем с ними боль утраты.

В митинге также приняли участие руководитель МО ОД «ДР» Кирилл Макаров, глава Ворошиловской райадминистрации Донецка Владислав Латынцев, лидер Народной дружины Роман Трошин, активисты общественной организации «Молодая Республика», жители Донецка. Они возложили к памятному знаку зажженные свечи и цветы.

Напомним, что вследствие пожара, который 1 июля в Баренцевом море на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ РФ, погибли 14 моряков-подводников. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU