2019-07-03T15:22:14+03:00
Политика

Солдаты ВСУ не хотят воевать в Донбассе: в 54-й и 14-й бригадах не хватает 40 процентов бойцов

Сотни контрактников отказываются продлевать контракты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские солдаты боятся участвовать в карательной операции и не желают убивать мирных жителей. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские солдаты боятся участвовать в карательной операции и не желают убивать мирных жителей. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Укомплектованность 54-й и 14-й бригад ВСУ в настоящее время составляет 56% и 63%, соответственно. Данная ситуация обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь как среди личного состава, так и офицеров, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Только на этой неделе в 54-й бригаде произошло два суицида и одно ранение солдата в результате конфликта после употребления спиртных напитков.

- Усугубляет положение боязнь участвовать в карательной операции и нежелание убивать мирных жителей Донбасса, - сказал Филипоненко. - За последние полгода в этих бригадах отказались продолжить службу 365 военнослужащих, срок контрактов которых истек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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