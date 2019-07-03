Украинская армия разместила на передовой в Донбассе три британских бронетранспортера
Киевские силовики все чаще используют иностранное вооружение для боевых действий в Донбассе. Наверное, хотят этим поднять боевой дух своих бойцов на передовой.
- Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров (БТР) «Саксон» у Новотошковского, - сообщил сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С» 14-й бригады ВСУ.
Поселок Новотошковское Попаснянского района находится рядом с поселками Голубовское, Донецкий и Фрунзе, которые ВСУ обстреливают ежедневно.
Старые британские БТР, вооруженные пулеметом 7,62 мм, не представляют серьезной опасности для защитников ЛНР. Но зато демонстрируют западному сообществу, что украинская армия нуждается в помощи. А вот самоходки «Нона» со 120 мм минометом - вооружение серьезное и по Минским соглашениям не должно находиться на передовой.
ИСТОЧНИК KP.RU