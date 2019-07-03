Украинская армия разместила на передовой в Донбассе три британских бронетранспортера

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-03T14:59:18+03:00

БТР «Самсон» производства 70-х годов прошлого столетия предназначался в Великобритании для подавления бунтов в слаборазвитых странах и на периферии. Фото: jerry24-it.livejournal.com

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Киевские силовики все чаще используют иностранное вооружение для боевых действий в Донбассе. Наверное, хотят этим поднять боевой дух своих бойцов на передовой.

- Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортеров (БТР) «Саксон» у Новотошковского, - сообщил сегодня на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С» 14-й бригады ВСУ.

Поселок Новотошковское Попаснянского района находится рядом с поселками Голубовское, Донецкий и Фрунзе, которые ВСУ обстреливают ежедневно.

Старые британские БТР, вооруженные пулеметом 7,62 мм, не представляют серьезной опасности для защитников ЛНР. Но зато демонстрируют западному сообществу, что украинская армия нуждается в помощи. А вот самоходки «Нона» со 120 мм минометом - вооружение серьезное и по Минским соглашениям не должно находиться на передовой.

ИСТОЧНИК KP.RU