Ранили жителя и сожгли три дома: ВСУ в полтора раза нарастили обстрелы ДНР

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-03T12:22:24+03:00

В минувшие сутки по 14 населенным пунктам Республики выпущено 670 боеприпасов

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Президент незалежной и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский сейчас в Канаде рассказывает о мире в Донбассе, а в это время его подчиненные «кошмарят» мирных жителей региона.

Сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, чем занимались украинские вояки в минувшие сутки.

- За истекшие сутки - 2 июля - общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 35 раз, — сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 670 единиц.

Это почти в полтора раза больше, чем 1 июля. В тот день на головы мирных жителей и защитников ДНР упал 501 боеприпас.

Под огнем украинских силовиков оказались Горловка (Зайцево южное), Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецкий аэропорт (Вольво-центр, терминал ДАП), Александровка, Докучаевск, Безыменное, Октябрь, Коминтерново, Качкарское, Сосновское, Саханка, Патриотическое.

В Александровке, на юго-западной окраине Донецка, множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи получил 37-летний мирный житель, проживающий в доме №10 по улице Роборовского. Пострадавший был доставлен в городскую больницу № 14 Донецка. Раненый в Александровке мужчина находится в тяжелом состоянии после 4-часовой операции. Кроме того, зафиксировано возгорание домостроения и автомобиля пострадавшего.

В Зайцево ВСУ сожгли два дома по улице Лациса. Фото: web.telegram.org/Prikhodko197

От огня ВСУ горели два дома в поселке Зайцево под Горловкой - № 14 и 16 по лице Лациса. В Ясиноватой получил серьезные повреждения дом №11 по улице Есенина.

А по информации главы администрации Горловки Ивана Приходько вчера вечером в кабинет информатики школы №30 (Бесарабка, ул. Черняховского, 73) залетела пуля.

При обстрелах применялись гаубицы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие.

Горловское направление: минометы 120 мм – 1 раз (1 мина); БМП/БТР – 1 раз (10 выстрелов).

Донецкое направление: минометы 120 мм – 7 раз (85 мин); минометы 82 мм – 3 раза (15 мин); БМП/БТР – 3 раза (130 выстрелов); РПГ/СПГ – 25 гранат; АГС – 30 гранат; крупнокалиберные пулеметы – 4 раза; стрелковое оружие – 6 раз.

Мариупольское направление: гаубицы 152 мм – 4 раза (18 снарядов); гаубицы 122 мм – 4 раза (32 снаряда); минометы 120 мм – 1 раз (2 мины); минометы 82 мм – 5 раз (24 мины); РПГ/СПГ – 16 гранат; АГС – 234 гранаты; крупнокалиберные пулеметы – 5 раз; стрелковое оружие – 5 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU