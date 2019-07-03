В ДНР увеличили социальные пособия: кому и насколько

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-03T10:46:37+03:00

Также выросло пособие на погребение

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- В целях повышения социальной защиты граждан ДНР и урегулирования вопросов выплаты социальных пособий постановляю внести в Указ Главы ДНР от 29 апреля 2015 года № 162 «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории ДНР» следующие изменения, — говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина № 203 от 28 июня 2019 года.

В пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР рассказали, кому и насколько с 1 июля увеличены пособия:

1) государственная помощь на детей одиноким матерям – 1500,00 руб (раньше была 1000 руб.);

2) временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка, или место жительства их неизвестно – 1827,00 руб. (1000 руб.);

3) государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей, – 1800,00 руб. (1000 руб.);

4) государственная социальная помощь детям-инвалидам, в том числе:

государственная социальная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой на уход возрастом до 6 лет – 5500,00 руб. (4906 руб.);

государственная социальная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой на уход возрастом от 6 до 18 лет – 6236,00 руб. (5642 руб.);

государственная социальная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход возрастом до 6 лет – 3722,00 руб. (3000 руб.);

государственная социальная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход возрастом от 6 до 18 лет – 4123,00 руб. (3000 руб.);

государственная социальная помощь детям-инвалидам – 2994,00 руб. (2400 руб.);

5) государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы –

2994,00 руб. (2100 руб.);

6) государственная социальная помощь лицам, не имеющим права

на пенсию, и инвалидам 2, 3 группы 2994,00 руб. (2-я гр. – 2500 руб., 3-я гр. – 2100 руб.);

7) пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического расстройства – 3706,00 руб. (2436 руб.);

8) пособие на погребение ребенка-инвалида, инвалида с детства, лица из числа получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, участника боевых действий, лица, погибшего в результате агрессии вооруженных формирований Украины против мирных граждан из числа гражданского населения – 5500,00 руб. (5000 руб.)

На такую же сумму выросло пособие на погребение пенсионеров, а также военнослужащих и ополченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU