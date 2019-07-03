В ДНР на 20 процентов подняли зарплаты госслужащим и сотрудникам МЧС

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-03T09:15:04+03:00

Сотрудники МЧС в июле получат должностные оклады, увеличенные на 20 процентов. Фото: dnmchs.ru

Повышенные оклады они уже получат в июле

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На официальном сайте Главы ДНР Дениса Пушилина были 2 июля опубликованы указы об увеличении должностных окладов государственных гражданских служащих и сотрудников МЧС Республики.

- Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих, — говорится в тексте указа № 182 от 18 июня 2019 года.

Повышение касается окладов, установленных указами Главы ДНР № 186 от 7 мая 2015 года «О денежном содержании государственных гражданских служащих», № 186-1 от 7 мая 2015 года «Об утверждении размера заработной платы отдельным категориям служащих ДНР», № 327 от 26 сентября 2015 года «О денежном содержании отдельных категорий служащих Совета министров ДНР, государственных гражданских служащих Управления делами Совета министров».

Также (указом № 181 от 18 июня 2019 года) на 20 процентов повышен размер должностных окладов сотрудников МЧС.

Напомним, что с 1 июля в ДНР на 25 процентов повышены пенсии. А еще одно повышение пенсий и зарплат бюджетников ожидается 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU