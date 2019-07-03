2019-07-03T08:17:48+03:00
Политика

Юг Донбасса в огне: утром украинская армия обстреляла села ДНР из 152-миллиметровых гаубиц

Также «досталось» поселкам под Горловкой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пока президент Зеленский гостит в Канаде, украинская армия применяет в Донбассе 152-миллиметровые гаубицы. Фото: арwarfiles.ruПока президент Зеленский гостит в Канаде, украинская армия применяет в Донбассе 152-миллиметровые гаубицы. Фото: арwarfiles.ru
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Сегодня всю ночь и утром на юге ДНР грохочет артиллерия. По селам ВСУ сначала вели огонь из 122-миллиметровых гаубиц. А потом применили и крупнокалиберную артиллерию. «Досталось» селам Коминтерново, Саханка, Сосновское, Новая Марьевка, Октябрь.

Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе сообщает, что зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям:

- 21:40 – Талаковка – Коминтерново: выпущено 2 снаряда калибра 122 мм;

- 21:50 – Широкино – Саханка: выпущено 2 мины из 120-мм миномета, 65 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- 21:55 – Павлополь – Сосновское: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм;

- 21:55 – Лебединское – Саханка: выпущено 2 мины из 82-мм миномета, 58 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- 22:00 – Павлополь – Октябрь: выпущено 9 снарядов калибра 122 мм;

- 22.20 – Павлополь – Октябрь: выпущено 11 снарядов калибра 122 мм.

- 04.55 – н.п. Гранитное - н.п. Новая Марьевка, выпущено 10 снарядов калибра 152 мм;

- 06.40 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 мин калибра 120 мм;

- 06.45 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, выпущено 9 мин калибра 120 мм;

Также сегодня утром обстреляли поселки Зайцево и Гольмовский, расположенные под Горловкой.

- 07.20 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное - произведено 60 выстрелов из БМП-2, а также 29 выстрелов из АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- 07.25 – н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Гольмовский, произведено 15 выстрелов из АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о разрушениях и пострадавших жителях сейчас уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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