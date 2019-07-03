Война в Донбассе: в Ясиноватой поврежден жилой дом после обстрела украинских силовиков
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали об обстреле 2 июня жилых кварталов Ясиноватой, которая находится на севере Донецка.
- В 19:00 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Ясиноватая с применением БМП-2. Всего было совершено 60 выстрелов. В результате обстрела зафиксированы повреждения домостроения по адресу: улица Есенина, 11, — сказано в сообщении.
В представительстве добавили, что повреждена газовая труба, фасад, кровля и остекление дома. Данные о пострадавших уточняются.
Кстати, в связи с обострением ситуации на фронте Глава ДНР поручил госструктурам мобилизовать все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности всех жителей и в частности военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU