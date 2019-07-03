Война в Донбассе: в Ясиноватой поврежден жилой дом после обстрела украинских силовиков

СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-03T08:04:02+03:00

По городу было совершено 60 выстрелов из боевой машины пехоты

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали об обстреле 2 июня жилых кварталов Ясиноватой, которая находится на севере Донецка.

- В 19:00 ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункта Ясиноватая с применением БМП-2. Всего было совершено 60 выстрелов. В результате обстрела зафиксированы повреждения домостроения по адресу: улица Есенина, 11, — сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что повреждена газовая труба, фасад, кровля и остекление дома. Данные о пострадавших уточняются.

Кстати, в связи с обострением ситуации на фронте Глава ДНР поручил госструктурам мобилизовать все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности всех жителей и в частности военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU