2019-07-03T07:23:27+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 3 июля будет до 31 градуса тепла, без существенных осадков

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Фото: gorod-lugansk.comВ Луганске ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Фото: gorod-lugansk.com
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3 июля на территории Луганской Народной Республики будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами грозы. Днем без осадков. Видимость хорошая, во время осадков - 2-4 км. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 26-31 градус.

В Луганске также будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, грозы. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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