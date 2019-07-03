Погода на день в Донецке: 3 июля будет жарко - до 31 градуса

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-03T07:20:56+03:00

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В среду, 3 июля, утро в Донецке и ДНР будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +19 до +26 градусов. Днем ожидается 29 — 31 градус выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +31... +24.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают об очень высоком уровне пожарной опасности.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей — будет дождь или буря. А если снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог «предсказать» не только паук. Если муравьи прячутся в кучи — жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла — тоже ожидай дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU